В Лукишкской тюрьме идет подготовка к съемкам сериала Netflix "Очень странные дела"

Четвертый сезон сериала "Очень странные дела" (Stranger things) американского интернет-телевидения Netflix будет сниматься в Литве, сейчас идут подготовительные работы, подтвердили BNS в четверг несколько информированных источников.

Одно из съемочных мест – закрытая в прошлом году вильнюсская Лукишкская тюрьма. Хотя договор с создателями сериала еще не подписан, уже идет активная подготовка к съемкам, начался монтаж оборудование, сказали BNS источники.

Для съемок популярного в мире научно-фантастического сериала - фильма ужасов будут использоваться и другие места в Литве.

Ответственное за киноиндустрию в столице учреждение Vilniaus kino biuras от комментариев пока воздерживается.

Внимание киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет благодаря налоговым льготам, наличию эксклюзивных мест, подходящих для съемок фильмов, а также вниманию Vilniaus kino biuras и центральной власти к рекламе страны в кинематографическом сообществе.

Netflix в прошлом году также снимал в Вильнюсе детективный сериал "Молодой Валландер" (Young Wallander), мировой успех снискал созданный другим телевизионным гигантом США HBO мини-сериал "Чернобыль", который снимался в том числе и в Вильнюсе, в районе Фабийонишкес, а также в Висагинасе.