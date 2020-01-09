Литовских военных с обстрелянной базы в Ираке переводят в Кувейт

В четверг шесть литовских военных, которые служили на подвергшейся обстрелу базе в Ираке, передислоцируют в Кувейт, сообщили Оборонный штаб вооруженных сил Литвы и министр обороны Раймундас Кароблис.

По словам министра, такое решение приняла Дания, в составе контингента которой служат литовские инструктора, обучающие местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство".

"Вчера датчане приняли решение, что временно в Кувейт будут переведены те военные, которые были направлены на обучение (...) в датском контингенте", – сказал Р. Кароблис журналистам в четверг.

По его словам, самолет доставит военных в четверг утром. Штаб обороны получил информацию о том, что передислокация состоялась, сообщил пресс-секретарь штаба, капитан Андрюс Дилда.

Передислоцированные военные участвуют в возглавляемой США коалиционной операции "Врожденная решимость".

Р. Кароблис отметил, что нет разницы в том, где в данный момент будут находиться в эти военные, поскольку обучение местных сил в связи с напряжением на Ближнем Востоке остановлено.

Решение передислоцировать военных министр назвал временным и отметил, что они будут переведены в Ирак, когда решат возобновить обучение.

"Поскольку обучение физически не ведется, большой разницы в том, где они будут находиться – в Ираке, или в Кувейте, нет", – сказал Р. Кароблис.

Еще шесть литовцев-связистов служат в Ираке в миссии под командованием НАТО, пока они остаются в этой стране.

Тегеран обстрелял две базы союзников в Ираке в среду ночью, мстя за решение США ликвидировать высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.