За нетрезвое вождение продюсеру придется ответить и перед работодателями

Перед прошедшими праздниками полиция остановила известного продюсера Аудрюса Гиржадаса, который управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Свое решение вынес и работодатель продюсера - LRT. В организме Гиржадаса было 0,92 промилле.

"Администрация LRT приняла решение в связи с нарушением, допущенным работником LRT Аудрюсом Гиржадасом и сделала ему предупреждение", – сказала DELFI пресс-секретарь LRT Йовита Базявичюте.

Она также напомнила, что LRT установила высокий стандарт этики для всех своих работников. "В нашей организации придерживаются требования 0 промилле – во время работы работники должны быть трезвыми", – сказала она. Напомним, что Гиржадаса полиция остановила 7 декабря 2019 года. Продюсер позже сказал журналистам, что сожалеет о своем поступке.

"Это очень неприятно. Просто вечером я участвовал в вечеринке, а утром и представить себе не мог, что не могу управлять автомобилем. Но получилось так, что "надул", – сказал он.