Алитусские пожарные о результатах тестов на наличие тяжелых металлов узнали только из СМИ

После того как Министерство внутренних дел (МВД) объявило результаты анализов пожарных-спасателей на наличие тяжелых металлов, алитусские спасатели не знают, как оценивать такую информацию. Они говорят, что узнали об этом только из СМИ, им лично ничего не сообщали, пишет портал 15min.lt.

"О результатах мы узнали из СМИ. Ни наших работников, ни нашу службу никто дополнительно не информировал. Я говорил с другими, у кого брали кровь на анализ, они тоже никакой информации не получали.

У кого, что выявлено, никто не знает. Люди сидят и думаю, а что у меня нашли?", – сказал Саулюс Моцкявичюс, ВРИО Алитусской противопожарной службы.

По его словам, на настроение работников это пока никак не подействовало, поскольку до конца неясно, что именно и у кого нашли, и чем обусловлены такие результаты.

По словам директора Медцентра Министерства внутренних дел Литвы Марюса Буйткуса, обследование 40 пожарных показало, что из 8 тяжелых металлов 5

превышали норму: больше всего - в 10 раз норму превышало содержание алюминия, содержание хрома было повышено в организме 9 из 10 пожарных.

У каждого второго пожарного в организме было повышенное содержание мышьяка, у некоторых обнаружили повышенное содержание ртути и кадмия.

Ни у одного из пожарных в организме не была превышена допустимая концентрация цинка, меди и свинца.

Врачи оценивают это как хроническое отравление, однако намерены следить за здоровьем пожарных.