В Литве от гриппа скончался мужчина

BNS ; Аустея Масёкайте-Любинене , ru.DELFI.lt

В Литве от гриппа скончался человек, это первая смерть от гриппа зафиксированная в этом сезоне, об этом 8 января сообщил Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.

По данным центра, 53-летний житель Купишкского района почувствовал недомогание после праздников и обратился к врачам 2 января. Согласно статистике, в 2018–2019 гг. от вызванных гриппом осложнений скончались 26 человек.

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