По данным центра, 53-летний житель Купишкского района почувствовал недомогание после праздников и обратился к врачам 2 января.
Согласно статистике, в 2018–2019 гг. от вызванных гриппом осложнений скончались 26 человек.
В Литве от гриппа скончался человек, это первая смерть от гриппа зафиксированная в этом сезоне, об этом 8 января сообщил Центр инфекционных заболеваний и СПИДа.
По данным центра, 53-летний житель Купишкского района почувствовал недомогание после праздников и обратился к врачам 2 января.
Согласно статистике, в 2018–2019 гг. от вызванных гриппом осложнений скончались 26 человек.