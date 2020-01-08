В Каунасе займутся вопросом ограничения импорта электроэнергии с БелАЭС

В связи с намерениями Литвы ограничить попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в страну Каунасский технологический университет (КТУ) за 54,45 тыс. евро (с НДС) проведет исследование на предмет того, как это можно было бы сделать технически.

Оператор энергопередающей системы Litgrid 30 декабря подписал с КТУ договор сроком на полгода, сообщается на Центральном портале конкурсных закупок.

"Цель исследования – изучив все возможные технические и коммерческие альтернативы и их комбинации, установить предельную приемлемую для Litgrid альтернативу, которая позволила бы максимально физически и коммерчески ограничивать попадание белорусской электроэнергии в энергопередающую систему Литвы и на рынок", – говорится в комментарии Litgrid для BNS.

С января вступили в силу инициированные президентом Гитанасом Науседой изменения в законах, предусматривающие дополнительные меры по предотвращению попадания электричества с БелАЭС в Литву.

Когда начнет действовать БелАЭС, литовские министерства и ведомства не дадут разрешений предприятиям на импорт электроэнергии оттуда, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозу для безопасности страны, его лицензия будет отозвана.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья. Литва стоит на позиции, что АЭС в Беларуси строится с нарушениями требований безопасности, международных обязательств, между тем Минск эти претензии отклоняет.