В Клайпеду пришел большой груз СПГ из Норвегии

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) во вторник пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из Норвегии.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Voyager во вторник после обеда пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Судно пришло из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ.

Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.

За период с октября в Клайпеду пришло тринадцать небольших газовозов из Высоцка с газом российской компании "Новатэк". Они привозят в Клайпеду по 6,5-9,5 тыс. кубометров СПГ.

В декабре также пришел и превышающий 150 тыс. кубометров груз СПГ из США – третий за всю пятилетнюю деятельность ТСПГ в Клайпеде.