Карбаускис о загрязнении залива: бизнесу нанесен серьезный ущерб

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал, что информация о загрязнении Куршского залива вызовет в обществе большое недоверие к бизнесу. Карбаускис надеется, что виновников найдут, и нанесенный ущерб будет компенсирован.

"Трудно себе представить, каким должно быть мышление, чтобы таким образом организовать бизнес. Но мы люди с разным менталитетом, каждый предприниматель ведет себя иначе. Это явное преступление. Соответственно, я надеюсь, расследование даст свои результаты и виновные компенсируют ущерб. Но доверие к бизнесу серьезно подорвано. Из-за решения одной компании, из-за одного руководителя, одного владельца бизнесу нанесен серьезный удар", – сказал Žinių radijаs Карбаускис.

Статьи по теме: Специалисты выявили источник загрязнения и зловония в Клайпеде

Напомним, что литовская правоохрана 7 января провела обыски и выяснила, что сточные воды производственного объекта Grigeo Klaipėda не попадают в очистные сооружения и практически неочищенные направляются по трубам, ведущим в Куршский залив.

Сообщается, что окружающей среде нанесен огромный ущерб. С учетом этого 7 января в отношении Grigeo Klaipėda был составлен протокол, от компании потребовали немедленно прекратить загрязнение окружающей среды неочищенными сточными водами.

По мнению прокуроров, эти действия были преднамеренными, их цель - избежать налогов и других финансовых расходов.