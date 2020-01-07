Министр надеется до марта найти нового главу Клайпедского порта

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич выразил надежду на то, что нового главу Клайпедского морского порта удастся найти до марта.

"Мы планируем как можно скорее, постараемся, чтобы к марту директор был", – сказал министр журналистам во вторник.

В январе министерство приступило к первому этапу поиска кандидатов на пост главы Клайпедского порта, в ходе которого ведется отбор кандидатов вместе с агентством подбора персонала Amston.

Планируется, что приглашение кандидатов для участия в конкурсе продлится около месяца. После этого этапа министерство объявит сам конкурс. После объявления конкурса заявки от кандидатов на участие ожидаются в течение двух недель.

У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Бывший тогда министром транспорта Рокас Масюлис усомнился в том, что директор порта, баллотировавшийся вместе с "аграриями", останется не предвзятым в отношении компаний, которые спонсировали партию на муниципальных выборах и выборах мэра Клайпеды.

А. Вайткус заявлял, что был уволен по политическим мотивам и обжаловал решение в судах, однако его жалобы были отклонены.