Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич после встречи с генеральным комиссаром Ренатасом Пожелой сообщил радостную новость. На этой неделе на перекрестках могут вернуться таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет. После того как правительство утвердит новый порядок, муниципалитеты сами должны будут решать, где нельзя обойтись без зеленых стрелок, но перед конкретными действиями надо будет получить разрешение министерства.

Таблички с зелеными стрелками в Литве были отменены с 1 января, однако муниципалитеты уверяют, что в результате увеличились заторы.

Пожела после встречи сказал, что министерство обсудит с муниципалитетами конкретные места, где вернут таблички.

"Это хорошая новость для участников движения, министерство представит правительству проекты определенных законов, в которых предложат вернуть таблички на год. Мы обсудили и возможный механизм – комиссии по безопасности движения при муниципалитетах обсудят, где нужны такие стрелки,укажут конкретные места, потом эти решения согласуют с муниципалитетом", – сказал Пожела.

Наркевич сказал, что проект могут представить правительству 8 января.

"Мы планируем завтра, надеемся, будет понимание со стороны премьер-министра, и действие табличек продлят", – сказал министр.

"Кто регламентирует, где будут эти стрелки, которые отменили. Муниципалитет готовит предложение – комиссия по безопасности движения, с разрешения министерства стрелки могут вернуть на проблемных перекрестках", – сказал Наркевич.

"Это процесс, во время которого оценят процесс регулирования, дополнительные факторы, где можно что-то поменять, а где останется эта табличка надолго в силу объективных причин", - сказал он.

Пожела сказал, что процесс возвращения стрелок должен быть быстрым, если правительство 8 января пример необходимое решение, на следующий день муниципалитеты уже могут представить свои предложения.