Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже

В литовский суд передано дело гражданина Российской Федерации, который совершил нападения в торговых центрах Литвы, поджог и нанес телесные повреждения людям.

Как сообщила во вторник прокуратура, Р. К. обвиняют в возможном ограблении, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, порче имущества общественно опасным способом и незаконном владении холодным оружием.

Согласно материалам расследования, вечером 14 апреля прошлого года около 21 часа Р. К. в одном из торговых центров Вильнюса облил принесенной им легко воспламеняющейся жидкостью товары на стеллажах и поджег их.

Совершив поджог опасным для общественности способом, который тушили и работники магазина, и прибывшие пожарные, Р.К. уничтожил имущество торгового центра на сумму более чем 70 тыс. евро.

Спровоцировав пожар, он поспешно покинул торговый центр.

Этим же вечером, менее чем через час, Р. К. совершил еще одно нападение в одном из магазинов вильнюсского микрорайона Лаздинай. Ворвавшись в служебные помещения магазина, где две работницы подсчитывали деньги из кассы, Р. К облил воспламеняющейся жидкостью обеих работниц, находившуюся в помещении мебель и намеревался совершить поджег.

Оказавшая ему сопротивления одна из работниц была ранена принесенным Р. К. самодельным мечем.

В возникшей неразберихе Р. К. похитил два кассовых аппарата, в которых было более 4 тыс. евро, и пытался сбежать из служебных помещений.

Когда его план не пошел по задуманному ранее сценарию, он преднамеренно устроил еще один пожар в коридоре служебных помещений и поджог часть денег.

Принесенным с собой ножом Р. К. также пытался нанести тяжелые ранения трем работникам охраны магазина, которые хотели его задержать. Один охранник получил тяжкие ранения, двум другим нанесены незначительные повреждения.

Полиция задержала мужчину на автомобильной стоянке магазина. При обыске по месту жительства полиция обнаружила другое модифицированное холодное оружие.

По данным досудебного расследования, в начале апреля прошлого года Департамент миграции не продлил вид на жительство в Литве для этого россиянина.

Ранее сообщалось, что мужчину хотели депортировать из Литвы, поскольку он не соглашался уезжать по собственному желанию. В ближайшее время Литву должна покинуть его жена. В семье растут двое малолетних детей. Из Литвы должны быть высланы все члены семьи.

Уголовное дело передано на рассмотрение Вильнюсского окружного суда. Р. К. задержан и ожидает суда.