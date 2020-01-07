Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что заторы в Вильнюсе образуются из-за недостаточно хорошо развитой инфраструктуры.

"Если у школьников каникулы, заторов почти не бывает. Почему? Ответ прост. Вильнюс много лет расширяется и продолжает расширяться лишь в определенных районах, однако развитие инфраструктуры опаздывает, особенно строительство школ и детских садов. Соответственно мамы и папы возят детей в школы. Я думаю, это основная причина заторов", – считает экономист.

По его словам, несмотря на то, что в Вильнюсе есть две объездные дороги, до них доехать из города непросто.

"Другой момент, это общественный транспорт, дороги. Акцентируют инвестиции в велодорожки, но в магистральные дороги тоже нужны инвестиции. И обдуманные на несколько шагов вперед, а не так, как это делают в Вильнюсе. (...) Большая часть магистральных дорог не ведет к объездным дорогам, они ведут куда-то в другое место. (...) Все делалось наоборот, как будто даже не планировали, что когда-то появится объездная дорога. Такие ошибки в планировании приводят к заторам", – сказал Маурицас.

Экономист назвал места, где, по его мнению, в будущем будут особенно серьезные заторы.

"Могу сказать, что заторы будут огромными и будут расти – на улице Оланду, на Антакальнисском кольце и на кольце в Жирмунай. Город расширяется на юг, но транспортную инфраструктуру не развивают. Это лишь вопрос времени, когда все эти артерии будут забиты и станут непроездными", – сказал он.

Ранее сообщалось, что 3 января вице-мэр Вильнюса Витаутас Бенкунскас сказал, что мэрии крупных городов хотят вернуть на некоторых перекрестках таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет, поскольку их упразднение не улучшило ситуацию, а местами значительно ухудшило.

После того как министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич сообщил, что таблички могут на год вернуть, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс сказал, что мэрия не об этом просит, ей нужна возможность самостоятельно решать вопрос снятия или использования этих табличек.