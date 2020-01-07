В Литве снова установится осенняя погода

Во вторник Литва окажется в промежуточной зоне между циклоном на севере и антициклоном на юге. Днем будет пасмурно. На западе и на севере дождь и морось.

На юге и юго-востоке страны без особых осадков, однако местами будет скользко из-за гололеда. Температура на юго-востоке чуть выше нуля, в других районах 2–4, на взморье около 5 градусов тепла.

В Вильнюсе будет облачно, однако без особых осадков. В первой половине дня местами гололед. Температура в Вильнюсе 0–2 градуса тепла.

В среду ночью погода почти не изменится. Местами ожидаются небольшие осадки. Во многих районах гололед, кое-где туман. Будет дуть юго-западный ветер, средней скорости, только на взморье он усилится до 14 м/с. Температура будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на взморье до 4 градусов тепла.

В среду днем с запада приблизится атмосферный фронт. Во многих местах ожидаются осадки. Юго-западный ветер усилится до 8–13 м/с, на западе местами порывы достигнут 15–17 м/с. Температура по всей стране будет 1–6 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер понемногу успокоится. Ночью будет 0–5, днем около 3–7 градусов тепла.