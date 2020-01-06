Вильнюс хочет сам решать вопрос табличек с зелеными стрелками: решение министра Шимашюс не одобряет

Власти Вильнюса просят разрешить им самостоятельно решать вопрос использования табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет, с учетом безопасности участников движения и ситуации на дорогах.

"Я только что говорил с министром транспорта, высказал ему позицию мэрии. Я очень рад, что было решено пересмотреть решение министерства и правительства в вопросе зеленых стрелок, действительно ли это на пользу во всех случаях. Кому это на пользу? Пешеходам? Водителям?

Самое главное – продление срока отказа на год не решает проблему, а только откладывает на время. Никому не нужно это метание (может тут и другое слово подошло бы) и выведение из себя участников движения", – писал в фейсбуке мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, Вильнюс не просил и не просит отсрочки в принятии этого решения.

"Город просит предоставить ему принимать решение относительно использования табличек с зелеными стрелками с учетом безопасности участников движения и ситуации на дорогах. В Вильнюсе есть немало мест, где такие таблички остались бы. Я надеюсь, что министерство и правительство учтут наши потребности – организовать гармоничное движение, и, что важнее, обеспечить его безопасность. Кстати, интересно было бы узнать, что это за мистические ведомства, по просьбе которых это решение было принято в 2014 году? И где это исследование или его не было?", – вопрошал мэр.

Таблички с зелеными стрелками, разрешающие поворот направо на красный свет, на некоторых перекрестках в Вильнюсе вернутся на год, сказал 6 января министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

По его словам, эти перемены особенно актуальны для Вильнюсской мэрии, поскольку другие крупные города успели подготовиться к переменам, которые были инициированы 5 лет назад, и с января, когда отменили таблички, там действуют новые светофоры с дополнительной секцией.

"Мы начали формальную процедуру, чтобы продлить действие табличек на тех перекрестках, где увеличились заторы. Мы предполагаем, что их действие будет продлено на год", – сказал журналистам 6 января Наркевич.