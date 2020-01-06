Православные верующие и старообрядцы Литвы празднуют Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января православные христиане и старообрядцы встречают один из главных религиозных праздников - Рождество Христово. Вечер 6 января - рождественский Сочельник.

Вместе с Русской православной церковью Рождество в ночь на 7 января (по Юлианскому календарю, или новому стилю) встречают Грузинская, Сербская, Иерусалимская Церкви, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь), новая Православная церковь Украины (под покровительством Константинопольского патриархата), афонские монастыри и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Одно из центральных богослужений проходит в Вифлееме — в базилике, построенной над сводами пещеры Рождества Христова.

В эти дни в храмах проходят праздничные богослужения.

6 января митрополит Виленский и Литовский Иннокентий совершил в Свято-Духовом монастыре часы навечерия, изобразительны, вечерню и Божественную литургию свт. Василия Великого.

В своем слове после окончания богослужения владыка поздравил молящихся с наступающим праздником Рождества Христова.

Вечером митрополит возглавил рождественское богослужение.

Подготовка к православному Рождеству занимает особое место в жизни христианина. Cчитается, что предшествующий этому празднику период - это время осмысления происходящего в рождественскую ночь, оценки в том числе и своей жизни, шагов на пути к совершенствованию и христианской любви.

