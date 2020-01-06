В Клайпеду идет первый в этом году газовоз

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (КТСПГ) идет первый в этом году груз газа. Крупный газовоз из Норвегии ожидается в порту в среду.

"В Клайпедский порт идет Arctic Voyager, который доставит примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Мы планируем, что газовоз пришвартуется у КТСПГ утром 8 января", – прокомментировал BNS оператор терминала Klaipedos nafta.

По данным порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com, судно Arctic Voyager идет из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor.

В газовом году, начавшемся в октябре прошлого года, в Клайпеду пришло тринадцать небольших газовозов из Высоцка с газом российской компании "Новатэк". В декабре также пришел и превышающий 150 тыс. кубометров груз СПГ из США – третий за всю пятилетнюю деятельность ТСПГ в Клайпеде.

В этом газовом году – с октября 2019 года по конец сентября 2020 года – на терминале в целом зарезервировано мощностей регазификации в объеме 19 тераватт-часов, что соответствует 20 крупным газовозам.