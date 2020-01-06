Дипломаты надеются, что турецкие строители в Каунасе вскоре договорятся с работодателями

Разногласия между строителями, ведущими реконструкцию Каунасского стадиона, и нанявшей их компанией Kayi Construction вскоре должны разрешиться, считают представители посольства Турции.

"Мы говорили с работниками, с их представителями, мы также встречались с правлением строительной компании, и надеемся, что очень скоро будет найдено решение", – сказал BNS советник посольства Турции по торговле Имит Атешахаоглу.

Советник посольства, встретившийся с работниками и представителями компании, сказал, что соглашение ожидается в начале этой недели.

По его словам, стороны заинтересованы решить проблему, их аргументы важны: у работников есть право на получение денег, а компания не могла их выплатить по причине задерживаемых расчетов.

"Компания хочет выплатить и хочет завершить строительные работы, поскольку никаких проблем с Каунасской мэрией или с литовскими властями не было. Все было прекрасно. Им только нужно организовать средства, и они выплатят", – сказал дипломат.

По его словам, в мирном разрешении конфликта заинтересованы и протестующие строители.

"Я общался с представителями строителей, они также стараются разрешить ситуацию, поскольку никто не хочет оставаться в таком положении", – сказал представитель посольства.

Работники из Турции начали протестовать на стадионе в конце декабря, а в последний день года они начали забастовку-голодовку перед мэрией Каунаса.

Поддерживающий их профсоюз ранее сообщал, что бастуют 53 турка, не получающие зарплат.

По данным Профсоюза им. 1 мая, компания задолжала каждому работнику от 7 до 21 тысячи евро.

Представители Kayi Construction утверждают, что задерживаются зарплаты, получаемые в рамках договоров, заключенных в Турции, между тем, зарплаты по литовским договорам выплачиваются вовремя, поэтому проблемы с зарплатами должны решиться не в Литве, а в Турции.

Профсоюзы, поддерживающие бастующих, утверждают, что нарушения есть и в Литве, поскольку турки работают сверхурочно, у них нет копий их договоров, нет полных страховок.

В четверг Литовская инспекция по вопросам труда начала проверку деятельности турецкой компании и ее литовского филиала.

Договор о реконструкции Каунасского стадиона с турецкой компанией был подписан в июне 2018 года.

Мэрия утверждает, что если из-за протестов работы по реконструкции стадиона задержатся, то будет рассмотрена возможность наказания компании штрафом.