Стало известно, как будет выглядеть новый Akropolis в Вильнюсе

Проект конверсии для бывшей территории завода Velgа площадью 14 га, должен стартовать во второй половине 2020 года. Торговый центр Akropolis Vingis и концертный зал на 2500 мест должны открыться во второй половине 2023 года. Компания M.M.M. projektai на этой территории построит комплекс жилых домов и офисы, сообщается в пресс-релизе Akropolis Group.

В комплексе появится зеленая зона на нескольких уровнях, аллея для пешеходов и велосипедистов, зеленое окружение, приведут в порядок близлежащие территории, реконструируют дороги.

"Наша идея – оживить бывшее промышленное пространство, которое сейчас пустует, превратить его в живое современное пространство, приспособленное для жизни в XXI веке.

Прогнозируем, что это будет одна из самых больших частных застроек в истории развития Вильнюса – компании Akropolis Group и M.M.M. projektai инвестируют больше 350 млн. евро. В ходе осуществления проекта создадут больше 2500 новых рабочих мест, а сам проект станет предпосылкой для качественного отдыха и развития города", – сказал председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас.

В многофункциональном комплексе Akropolis Vingis предусмотрены не только торговые площади, но и культурное пространство – новый концертный зал на 2500 мест и современный кинотеатр.

Компания M.M.M. projektai построит у реки Нерис 650 квартир и офисный центр площадью 15 000 кв. м.