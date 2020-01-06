В Литве натуралистам удалось снять на камеру играющую рысь

Работникам литовского Вейшвильского государственного природного резервата летом удалось снять на видео в Каршувской пуще играющую рысь. Животное словно позировало перед камерой.

Директор резервата Альгис Бутлерис сказал, что получить такие кадры было непросто. До сих пор были съемки рыси, но они не отличались качеством и в основном это были ночные записи. Хорошее видео удалось сделать лишь один раз.

"Рысь - одни из самых редких видов млекопитающих в Литве, несмотря на то, что обитает в здешних лесах с давних пор. В Литве есть много животных, которые появились позже", – рассказал натуралист Селямонас Палтанавичюс.

Он рассказал, что и в наши дни рыси часто становятся жертвами браконьеров, расставляющих петли, кроме того, в Литве массово вырубают леса, поэтому уменьшается количество пригодных для обитания рыси мест. В начале XX века уже думали, что рыси исчезли в Литве, но в 1970-ые гг. популяция восстановилась. В Литве тогда обитало около 200 особей, на них даже охотились. В результате популяция снова сократилась, а в 2007 г. в Литве насчитывалось всего 40-50 рысей.

Несмотря на то, что охота на этих диких кошек в Литве запрещена, популяция сама восстановиться неспособна.

Однако ученым удалось найти выход. В 2011 г. рысей стали выращивать в неволе, а потом выпускать на свободу. Молодняк воспитывают в специальном большом загоне, все сделано так, чтобы животные не видели людей. В Казлу-рудской пуще, где рысей не было 30 лет, выпустили 8 молодых особей, сейчас там появилась новая популяция.

"Интересно, что, если встретив рысь в лесу, человек не кричит, не проявляет агрессию, животное не спешит прятаться. Время изменилось, поэтому рыси не боятся звуков техники, запаха людей", – сказал ученый, заметив, что так животные приспосабливаются к цивилизации.

Рысь - это крупная дикая кошка. Самцы весят до 20 кг. Животные живут 10-12 лет. В природе 7-летняя рысь уже начинает стареть, и до глубокой старости доживают редкие экземпляры.

Рыси держатся поодиночке, только самки какое-то время (примерно с весны до февраля) встречаются с детенышами. Самцы всегда живут одни.