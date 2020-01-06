Правительство Литвы выделило финансирование и на асфальтирование улицы Единского

Осенью 2019 года правительство Литвы выделило деньги не только на асфальтирование улицы, на которой живет премьер-министр Саулюс Сквернялис,но и на асфальтирование улицы, на которой находится дом заместителя главы Избирательной акции поляков Литвы_союза христианских семей Вальдемара Томашевского Збигнева Единского. Деньги были выделены из резерва на присмотр за дорогами, пишет lrt.lt.

По данным портала, 30 октября 2019 года по заявке министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича правительство утвердило постановление, в соответствии с которым 125 000 евро выделили на асфальтирование одной улицы в Пабраде – Арнёню. На ней стоит дом Единского.

Единский сказал порталу, что ему об этом ничего не известно. Наркевич также сказал, что не знал, что на эти деньги обновят улицу, ведущую к дому коллеги по партии.

На ремонт ул. Арнёню деньги выделял и бывший министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис, однако тогда деньги пошли на прокладку улицы до действующего там завода. На деньги, выделенные по предложению Наркевича, будет заасфальтирована улица до участка Единского, поскольку этот участок улицы муниципалитет в стратегии назвал приоритетным.

На вышеупомянутом заседании правительства были также выделены деньги на асфальтирование улицы, где находится дом Саулюса Сквернялиса. Деньги были выделены после перераспределения почти 3 млн. евро из средств резерва на присмотр за дорогами.