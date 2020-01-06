Политолог: о какой солидарности в Литве может идти речь при таком социальном разобщении

Жители Литвы деполитизированы, и это нехорошо, констатирует философ, политолог Альвидас Йокубайтис. Об этом он сказал в передаче "Открытый разговор" на Žinių radijas.

"Быть литовцем само по себе не имеет никакого смысла, если нет какого-то обязательства и, если мы как общество не преследуем какой-то цели. Сегодня у нас этой цели нет", – сказал Йокубайтис.

Он открыто признал, что лично он не хотел бы, чтобы в мире, за пределами Литвы, литовцев становилось больше.

"Жители Литвы деполитизированы здесь, внутри страны. Это нехорошо. Я понимаю, что люди могут придерживаться разных убеждений, когда завершался советский период, мы хотели, чтобы появилась возможность пересекать границу, когда этого хочешь. (…)

Мы постоянно терпим фиаско. За 30 лет те политики, которые боролись за ту Литву, научились управлять, но не научились сплачивать народ. Если они сплотят народ здесь, в Литве, то удастся сплотить всех литовцев. Они сразу это почувствуют. Я хочу сказать, что о тех отдельно думать не надо. Надо делать здесь", – акцентировал Йокубайтис.

Он говорил и о том, что такое государство.

"Мне кажется, мы перестали понимать, что такое государство. Я убежден, что в Литве сегодня стал актуален Гегель. Литва больше не государство. Литва раздвоилась – это нечто среднее между государством и обществом", – сказал Йокубайтис.

По его мнению, основная проблема сегодня - отсутствие цели.

"О какой солидарности можно говорить при такой социальной разобщенности, какая сейчас наблюдается в Литве? Пока мы не решим этот вопрос,или хотя бы не вооружимся целью решать его со всей серьезностью, (не можем не говорить об этом – DELFI). Сейчас в этом хаосе люди не верят, что мы способны всерьез этим заниматься. Надо достичь одной цели и быть уверенными, что мы этого достигли. Это становится основным, а не та каша. Нужна воля, чтобы люди сплотились, почувствовали общность", – акцентировал Йокубайтис.