На церемонии вручения "Золотой глобус" прозвучало и название Литвы

ru.DELFI.lt

Звезды Голливуда 5 января 2020 года собрались на церемонию вручения "Золотых глобусов", которая преподнесла немало сюрпризов, а со сцены прозвучало и название Литвы. Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма". Лучшей актрисой признали – Рене Зеллвегер, актером – Хоакина Феникса, лучшим режиссером Сэма Мендеса за фильм "1917".

Во время церемонии прозвучали названия Вильнюс и Литва. Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов. Создатели сериала поблагодарили за гостеприимство Литвы во время съемок, а литовской части команды – за профессионализм.

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