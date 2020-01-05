В Литве в сфере строительства и промышленности будет легче трудоустроиться работникам из третьих стран

Литва в 2020 году упрощает порядок и по-прежнему разрешит трудоустройство водителей, строителей и работников в сфере промышленности из третьих стран.

Служба занятости утвердила список работников, которых не хватает в Литве.

Он актуален для иностранцев, приезжающих работать в Литву, они могут приезжать и трудоустраиваться в упрощенном порядке, без специального разрешения Службы занятости.

По данным службы, профессии попадают в этот список с учетом спроса и предложения. Например, в сфере промышленности и строительства рабочих мест в два раза больше, чем безработных с необходимой специальностью, а в секторе услуг – в пять раз.

Кроме того, с учетом пожеланий или инвестиций работодателей, прогнозируют рост спроса на профессии.

"Каждый год мы составляем барометр возможности трудоустройства на основе опросов работодателей и в регионах и во всей Литве. Мы опрашиваем больше 4000 работодателей, смотрим, в чем они больше всего нуждаются", – сказала глава Службы занятости Милда Янкаускене.

По ее словам, ситуацию обсуждают и на Трехстороннем совете.

Согласно прогнозам, в этом году больше всего потребуется каменщиков, специалистов по установке лесов, штукатуров, сварщиков, сборщиков металлических корпусов, операторов станков ЧПУ (гибка металла), мясников, работников на бойне, швей, водителей большегрузных машин.

По данным службы, в списке на этот год нет бетонщиков, работников по монтажу газовых труб, изолировщиков, электриков, специалистов по оборудованию труб на судах.

В 2019 году в списке было 15 профессий, а в этом – 68, однако это не значит, что появилось много новых профессий – список дополнен родственными профессиями.

Этот список пересматривают дважды в год, чтобы сочетать спрос на рабочую силу с предложением.