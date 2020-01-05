В Литве откроются рестораны быстрого питания Burger King

Для сети ресторанов быстрого питания Burger King, которая начала свой бизнес во Флориде в 1954 году, источником вдохновения была сеть McDonald’s, она же стала и ее вечным конкурентом. В 2020 году рестораны этой сети продолжат конкурентную борьбу и в Литве.

В прошлом году эстонская компания Tallink Gruppподписала договор на получение франшизы Burger King и сообщила, что откроет эти рестораны во всех странах Балтии.

В пресс-релизе компании сказано, что первые магазины во втором квартале 2020 года откроются в таллинских ТЦ Rocca al Mare и Ulemiste.

В крупных ТЦ эти рестораны должны открыться также в Латвии и Литве. В соответствии с планами, в Литве, Латвии и Эстонии всего откроются 50 ресторанов, создадут 800 рабочих мест.

"Сейчас мы ищем место для ресторанов и подбираем работников", – сказали эстонцы.

Burger King - вторая по величине сеть в мире, действующая в 88 странах, у нее больше 13 000 ресторанов.

"Около 97% ресторанов Burger King действуют по франшизе", – сказано в сообщении Tallink Grupp.

В этих ресторанах в основном предлагают разные бургеры.

Предлагают разные бургеры и чизбургеры, а также бутерброды с курятиной. Недавно были представлены веганские "бургеры" Impossible Whooper.

В ресторанах этой сети есть салаты, завтраки, газированные напитки и кофе.

11 ноября 2019 года Tallink Grupp учредила в Литве компанию Tallink Fast Food Lithuania.

Сфера ее деятельности – ресторанный бизнес, общепит, уставный капитал – 2500 евро.