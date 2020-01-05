У вас на счету 20 000 евро - какое жилье вы можете купить в Вильнюсе

Один из главных факторов при покупке недвижимости - это сумма, которой располагают люди. Если кошелек толще, можно себе позволить более дорогое и роскошное жилье. А что делать, если у вас ровно 20 000 евро и вы не хотите брать ипотечный кредит? DELFI выясняет, что можно купить в Вильнюсе за такие деньги.

Скажем, вам удалось сэкономить 20 000 евро, вы хотите инвестировать их в недвижимость - для себя или аренды. Возможно ли за эти деньги купить жилье?

Аналитик группы Inreal Томас Совиюс Квайницкас сказал, что при покупке жилья оценивают 3 критерия: размеры имущества, его цена и состояние. По словам собеседника, чем выше цена, тем больше выбор.

"Если цена ниже, то сужается и количество критериев, по которым можно выбирать. Когда цена очень низкая, тогда остается либо площадь, либо место, либо состояние. Состояние обычно не самое хорошее", – сказал Квайницкас.

Он сказал, что за 20 000 евро в Вильнюсе можно купить часть дома или дачи, в которой нельзя жить зимой.

"Такую недвижимость можно найти и в центре города, но чаще там есть какие-то проблемы: не сформирован участок, проблемные соседи, возможно, проблемы с коммуникациями", – подчеркнул собеседник.

Квайницкас рассказал и о лофтах за такую цену. По его словам, такое жилье можно найти в Новой Вильне или Панеряй. Правда, в этом случае жилье будет с частичной отделкой.

"По сравнению с другим имуществом в такую цену, несмотря на частичную отделку, это лучший вариант за 20 000 евро", – сказал аналитик.

Другой вариант - квартиры в общежитиях. Они чуть больше лофтов, но их состояние бывает очень плохим.

"Чаще всего они находятся в старых микрорайонах, например, на Антакальнисе, в Науининкай, Вяркяй и т.д.", – сказал собеседник.

Он рассказал и об еще одном варианте за такую сумму: приобретение помещения иного назначения, но такой вариант потребует больше дополнительных вложений. Помещение нужно оборудовать, приспособить для жизни. Чаще всего такие объекты сдают в аренду.

Квайницкас прибавил, что при покупке жилья за небольшую цену можно столкнуться с разными проблемами, например, в старых многоквартирных домах – проблемные соседи, в лофтах – некачественная отделка из дешевых материалов и большие инвестиции.

Эксперт компании Capital home Раса Миткене сказала, что жилья в Вильнюсе за 20 000 евро бывает немного. Она поделилась фотографиями одного из вариантов.

"Эту квартиру получили в наследство, она принадлежит мужчине, живущему за границей, он в ней не нуждается. Он ее продает", – сказала Миткене.

Это квартира из блока, в одном блоке - две квартиры, с общим душем и санузлом.

Большая часть квартир за 20 000 евро в Вильнюсе - это квартиры в общежитиях.

"Покупателям этой квартиры придется пользоваться общим туалетом, приличной кухней. Сейчас жители изменились, сейчас таких проблемных, как прежде, нет", – сказала Миткене.

По словам эксперта, люди, которые приобрели жилье такого типа, за подобную цену, могут жить в нем или сдавать в аренду. Стоимость аренды такого жилья, по словам Миткене, около 150 евро.

Обычно такие квартиры бывают теплыми и их содержание стоит недорого.

Правда, по словам Миткене, если хорошо поискать, можно найти общежитие за 14 000– 18 000 евро, но такое жилье обычно бывает в плохом состоянии и нуждается в ремонте.