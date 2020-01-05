Климатолог предлагает решение проблемы загрязнения в Вильнюсе: въезд в центр должен быть платным

Въезд в центр Вильнюса должен быть платным – такую идею в передаче "Персона нон грата" на на радио Žinių radijas высказал климатолог Эгидиюс Римкус. По его словам, это помогло бы городу освободиться от заторов, oа собранные средства можно было бы направить на финансирование общественного транспорта.

Профессор сказал, что в 2019 г. заторов в Вильнюсе стало еще больше. Он на своей Toyota Yaris раньше проезжал 100 км по городу, используя 6,8-6,9 л дизельного топлива, а в 2019 г. уже требовалось 7,9- 8,2 л.

"Меня всегда удивляло, почему в таком большом городе как Лондон, в центре нет заторов", – он предлагает способ избавления города от заторов.

Он сказал, что плата за въезд заставила бы жителей хотя бы изредка отказываться от авто и пересесть на общественный транспорт.

"Я говорю со своей колокольни, что заставило бы меня утром не идти к моей машине Toyota Yaris, а идти на остановку общественного транспорта, идти до нее мне 8 минут, потом еще 50 минут ехать на работу. Скорее всего, подействовало бы, если бы ввели плату", – сказал он, рассказав, что въезд в центр Лондона стоит 11,5 фунтов стерлингов.

"Если бы в Вильнюсе была такая система - тебя фотографируют на въезде в центр, то думаю, мы остались бы в выигрыше, было бы больше денег на общественный транспорт, стало бы меньше заторов, ведь люди думали бы, если надо за въезд платить 3 евро, а плюс в том, что не останется заторов. Если бы въезд был платным, я бы каждый день на машине не ездил", – сказал Римкус.

Представители муниципалитета планируют будущую модель в городе.

"Одно из средств - внедрение петель на въезде в Старый город. Это значит, что в Старом городе, будет значительно снижен уровень загрязнения, увеличится безопасность. Первый этап - исключат транзитные поездки через центр.

Второй – в пределах Старого города будет введена плата за проезд.

Третий - запрет на въезд автомобилей, которые сильно загрязняют окружающую среду", – сказал представитель муниципалитета Альвидас Каралюс.