С понедельника ждут перемены: пойдет снег

В воскресенье в Литве покрытие основных дорог влажное или мокрое. В центральной части Литвы местами иней и гололед. На востоке и в северо-востоке дороги покрыты тонким слоем накатанного снега. Почти по всей территории Литвы работает техника, скользкие дороги посыпают.

На взморье – небольшой снег, в других районах - без осадков.

В воскресенье ожидается переменная облачность. Об этом LRT рассказал синоптик Тадас Кантаутас. В центральной Литве утром было малооблачно, а днем ожидается солнце, станет теплее. Днем будет от 0 до 4 градусов тепла. Во многих районах будет выше нуля, только местами ожидаются небольшие осадки, наибольшая вероятность осадков – на западе страны, а в первой половине дня – местами на северо-востоке. Однако во второй половине дня вероятность осадков снизится до минимума. Будет дуть северо-западный, северный ветер, на взморье он будет порывистым, но со второй половины дня успокоится.

В ближайшие дни погода будет похожей, будет около 0 – иногда ближе к минусовой, иногда – к плюсовой.

В понедельник придет теплый атмосферный фронт. В ближайшую ночь, по крайней мере в первой ее половине, будет ясно. Облачность увеличится лишь во второй половине ночи, придут осадки – на этот раз в основном снег. Только на западе местами будет идти мокрый снег или дождь. Температура снизится до 1-6 градусов мороза, только на взморье будет 0-2 градуса тепла.

В понедельник днем теплый атмосферный фронт пройдет над Литвой. Ожидаются осадки. На востоке до обеда еще будет идти снег, на западе - дождь, а к вечеру дождь будет идти на всей территории Литвы. После обеда будет 0-5 градусов тепла.

Во вторник потеплеет. Будет пасмурно. Местами возможен небольшой дождь, морось, местами туман. Ночью будет 0-5, днем – 1-6 градусов тепла. Поэтому, по словам Кантаутаса, погода во вторник больше напомнит осеннюю.