На магистрали Клайпеда-Вильнюс образовались скользкие участки: перевернулся автомобиль

ru.DELFI.lt

Foto: Alio Raseiniai

4 января в обед в Расейнском районе в ДТП попал водитель BMW. Портал Alio, Raseiniai сообщает, что условия на дорогах в этом районе меняются молниеносно. На смену дождю приходит мокрый снег, дорога становится скользкой.

ДТП произошло около 12 ч. на магистрали Клайпеда-Вильнюс, около Калнуяй, BMW съехал с дороги и перевернулся. Водители должны быть бдительными и учитывать изменяющиеся погодные условия.

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