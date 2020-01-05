В Вильнюсе веселое катание на рождественском поезде остановил брошенный на дороге Lexus

В субботу днем катание на рождественском поезде в Вильнюсе стало настоящей детективной историей. Неизвестный оставил на перекрестке автомобиль Lexus, поставив его так, что поезд не мог проехать.

Въезд на проспект Гедиминаса в выходные дни запрещен, оставлять автомобиль на перекрестке также нельзя.

Если бы не рождественский поезд, путь которому преградил автомобиль, то полиция, вероятно, не заметила бы это нарушение.

Когда на пути у поезда возникло препятствие, в полицию позвонили сразу несколько человек и сообщили, что автомобиль Lexus мешает движению.

Полиция информировала DELFI, что владельца авто выявили в течение нескольких минут, его ищут.

За парковку в неположенном месте грозит штраф.