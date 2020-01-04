"Никто не верил, что мы вступим в НАТО". Глава литовского МИД – об историческом письме и вступлении Литвы в Альянс

ru.DELFI.lt

Исполнилось 26 лет со дня, когда Литва обратилась к НАТО с просьбой о вступлении. 4 января 1994 года тогдашний президент Альгирдас Бразаускас направил руководству Альянса письмо с просьбой о вступлении, которое было согласовано со всеми политическими силами страны.

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