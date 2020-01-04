Пожарный: говорил своим сыновьям, чтобы не выбирали эту профессию

Не только медики работают в Литве на двух и более работах. Некоторые пожарные делают то же самое, чтобы удовлетворить потребности своей семьи.

"Я просто хотел бы отдохнуть", - несмело говорил о своей потребности пожарный Йонас из Жемайтии, который вместе с другими пожарными пришел протестовать к Сейму в тот день, когда решался вопрос о бюджете на следующий год.

У пожарного, который имеет стаж в 13 лет, зарплата около 600 евро.

"Вы знаете, и жена работает, и я работаю, но этим не заканчивается, нужно искать дополнительную работу. А как выживать? Мы работаем каждый четвертый день, три выходных, когда нужно было бы отдохнуть, но все что-то думают", - рассказывает Йонас.

Он сам говорил, что в свободное от основной работы время он занимается сельским хозяйством, иногда находя какую-то дополнительную работу.

Не хватает пожарных

Пожарный также рассказал о незавидных условиях работы, которые часто скрываются за красивыми цифрами.

"Есть такой момент, когда силы подсчитываются в автоцистернах. Как маленьким детям, людям объясняют, что пожар тушится большим количеством сил - скажем, десятью машинами. Но люди не понимают, что не машины тушат пожар, а люди, пожарные. Их не хватает. Если приезжает автоцистерна с двумя или тремя пожарными, вы можете себе это представить. А нужно как минимум пять", - сказал Йонас.

По его словам, в Литве не хватает 500 пожарных.

"Кроме того, в этом году учитывается суммированное рабочее время - когда у пожарных, работающих сутками, накапливаются сверхурочные, их гонят домой, чтобы не пришлось платить дополнительно. Но человека в этот момент нет. Он не дежурит. Этих людей нет, а кто-то должен тушить. Большее количество пожарных всегда тушат быстрее. Не нужно здесь быть глупым, - сказал Йонас.

Он не скрывает, что это не привлекательная профессия. Он не советует своим сыновьям идти по его стопам.

"Красивая профессия, как и космонавты, так и пожарные, но я солгу им, если скажу, что это хорошая работа, просто стремитесь к ней и желайте этого. Потому что здесь не так волшебно. Я прихожу, я работаю, конечно, есть социальные гарантии, выход на пенсию раньше, профессия привлекательная, но с другой стороны - ты привязан, но нет никакой выгоды. Нет зарплаты, нет дохода, можно работать только ради идеи, а не ради зарплаты", - сказал Йонас.

Пожарные - это те, кто пользуется наибольшим доверием у населения. 91% доверяют пожарным и спасателям. (8% не доверяют), сообщила ELTA в декабре, согласно данным Baltijos tyrimų.

Пожарный, с которым говорил DELFI, ценит это, но в то же время непреклонно признает: "но придя в магазин мы не заплатим доверием".

Копит на театр, не получает кредиты

Саулюс Джяутас, председатель профсоюза пожарных, считает, что для пожарных ненормально работать на нескольких рабочих местах для удовлетворения основных потребностей своей семьи.

"Я думаю, что это ненормально. Три выходных дня предназначены для того, чтобы восстановить силы после работы, подготовиться к работе. Во всем мире действуют аналогичные графики: все работают столько же часов, сколько и обычные работники - 168 часов. За это должна быть достойная зарплата.

Любой может работать на двух или трех работах, если это молодая семья, они хотят зарабатывать больше. Но с одной работы нужно содержать семью и выживать. Я думаю, что на 530 евро действительно невозможно содержать семью. Мужчины работают на второй, третьей работе. Из-за этого устают", - сказал С. Джяутас.

На вопрос о том, на что стандартный спасатель вынужден откладывать, лидер профсоюза сказал, что, например, для того, чтобы пойти в театр со своей семьей, нужно подумать о том, каким будет его ежемесячный доход.

"Хотя бы на спектакль точно хотелось бы сходить. Слава богу, у меня уже дети выросли, но те, у кого есть дети - не представляю ... Им не дают кредит на жилье с такими доходами", - сказал С. Джяутас.

По словам главы профсоюза, пожарным также не хватает современного рабочего оборудования.

"Мы не внедряем никаких инноваций, есть все виды пожарных термовизоров - пожаротушение, поиск людей, пожарные дроны, резки бетона - что было бы актуально в Алитусе, так это то, что бетонную яму можно пробить струей воды. У нас нет ничего подобного, у нас есть простые средства тушения и спасения", - сказал С. Джяутас.

В следующем году зарплаты вырастут

Департамент пожарной охраны и спасения сообщает, что в следующем году средняя зарплата всех пожарных должна увеличиться примерно на 125 евро до 931 евро после уплаты налогов, в то время как средняя зарплата для начинающих увеличится примерно на 127 евро до 851 евро после уплаты налогов.

Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел, бюджет 2020 года предусматривает дополнительное финансирование. Это обеспечит согласованность, т.е. на 10% увеличивается зарплата всех спасателей и сотрудников внутренней системы.

"Когда мы начали переговоры о бюджете на 2020 год, мы сосредоточились на Национальном соглашении о коллективных переговорах и Положении о внутренней службе, чтобы повысить зарплаты профессионалам самого низкого уровня. Обязательства правительства выполнены, и по сравнению с 2016 годом средняя зарплата выросла более чем на 30 процентов. Также важно подчеркнуть, что новый Устав внутренней службы вступит в силу 1 января, так что оклады основных должностных лиц, в частности, увеличатся с начала года, а не с середины, как предусмотрено в других секторах", - заявила министр внутренних дел Рита Тамашунене.