Лучше остаться дома: ожидается сильный ветер и опасный гололед

Погода в выходные не будет приятной - синоптики предсказывают сильные ветры, а при понижении температуры - опасный гололед.

В субботу будет дуть сильный западный, юго-западный ветер, в то время как порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м / с во многих районах, причем в некоторых районах, с большей вероятностью в Каунасском, Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском - 21-24 м / с. На побережье ожидаются порывы до 26 м/с , рассказал синоптик Тадас Кантаутас LRT Radijui. По его словам, такой сильный ветер может и ветви сломать, и перевернуть сломанные деревья.

В субботу также пройдет дождь. В большинстве районов он будет кратковременным, сменяясь снегом. Но этих осадков не будет очень много. Температура все еще будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла в первой половине дня, но во второй половине дня температура постепенно начнет падать, а вечером достигнет 0 градусов или даже опустится ниже нуля, что приведет к образованию гололеда.

В воскресенье ночью ветер постепенно утихнет, сильные порывы от 15 до 19 м / с ожидаются местами, больше в западных частях страны. По словам синоптиков, ночью будет много осадков, но они будут кратковременными. Температура ночью продолжит падать, во многих местах упадет до 0-3 градусов мороза. Мокрые дороги и участки тротуаров покроются гололедом. Только на морском побережье ожидается положительная температура.

Воскресный день будет действительно более спокойным и приятным, сказал синоптик Т. Кантаутаутас. Ветер не будет таким сильным в течение дня, но он начнет усиливаться на побережье во второй половине дня. Температура в течение дня будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.