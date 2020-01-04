В Биржайском и Паневежском районах - три смерти

Полиция Паневежского уезда в один день получила три сообщения о гибели людей.

Первое сообщение поступило в 9.45 утра. Сообщалось, что в коридоре общего пользования в Межишкяй, Паневежском районе, был найден мертвый мужчина (1970 года рождения). При первичном осмотре признаков насилия обнаружено не было.

В полдень, в 12.08, было получено сообщение о том, что в своем доме, в постели, в Паневежском районе, в окрестностях Науямистиса, найдено тело мужчины (1954 года рождения). При первичном осмотре признаков насилия обнаружено не было.

Сообщение о еще одной смерти полиция получила уже вечером. В 22.09 в доме в Биржайском районе был найден мертвый мужчина (1973 года рождения). Как и в двух других случаях, явных признаков насилия не было.