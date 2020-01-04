С января в большинстве муниципалитетов дошкольники будут получать бесплатные обеды

Начиная с января, дошкольники получат бесплатное питание в 296 школах в 51 муниципалитете по всей стране.

По словам Эгле Самошкайте, советника по связям с общественностью министра социального обеспечения и труда, эти муниципалитеты выразили готовность участвовать в проекте министерства.

В настоящее время муниципалитеты городов Паланга, Кретинга, Плунге, Скуодас, Швенчёнис, Тельшяй, Тракай, Бирштонас и Висагинас не будут участвовать в этом проекте.

В общей сложности около 5 000 дошкольников с января будут получать бесплатный обед, а с сентября бесплатно питаться будут дошкольники и первоклассники во всей стране.

В этом году бесплатное питание дополнительно получат 49,6 тысяч учеников.

До сих пор бесплатное питание предоставлялось только детям из неблагополучных семей, которых насчитывалось около 50 000.

В этом году в бюджете на бесплатное питание предусмотрено дополнительно 6,9 млн. евро.