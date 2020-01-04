В Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори

В пятницу в Каунасе зарегистрирован первый в этом году случай кори.

По словам главы Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД Саулюса Чаплинскаса, эти опасным заболеванием заразился мужчина сорока лет с небольшим.

"Ситуация с его прививками неизвестна, но по количеству антител можно сделать вывод, что он был привит только одной прививочной дозой и иммунитет у него не сформировался", – сказал BNS С. Чаплинскас.

Он также отметил, что заразившийся корью мужчина в последнее время из Литвы не выезжал.

По данным Центра по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД, в прошлом году корью переболели 834 человека, из которых 196 детей и 638 взрослых. Больше всего заболевших было в Каунасском и Вильнюсском уездах.