Поклонники культурного бара Kablys обеспокоены: меняется назначение здания

3 января Вильнюсский муниципалитет сообщил, что изменится назначение здания на ул. Кауно. Сейчас в здании действует популярный культурный бар Kablys.

В проектных предложениях культурное назначение планируют сменить на административное.

Эта информация вызвала беспокойство у поклонников бара – неужели культурное пространство исчезнет? Люди стали интересоваться, когда уже придется распрощаться с этим местом.

"Нет никаких сомнений - это здание культурное наследие города, поэтому муниципалитет должен делать все, чтобы сохранить нынешнее назначение. Особенно сейчас, когда в здании проводят множество мероприятий", – писал вильнюсец Доминикас.

Некоторые комментаторы в социальной сети писали, что будут протестовать, устраивать демонстрации и перформансы.

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал, что хаос преждевременный.

Он указал в фейсбуке, что проектировщики обязаны это делать по договору об аренде земли.

"1. Я говорил с проектировщиками Kablys. Они обязаны менять назначение, они обязаны делать это по договору с НЗС.

2. У них нет другого варианта, иначе будет расторгнут договор об аренде.

3. Изменение назначения не скажется на изменении использования – по-прежнему там будут проводить концерты и т.д.

4. Сам крюк на здании тоже останется", – писал Подярскис.

Однако он не гарантирует, что культурный бар не закроется.

"Это не сделает так, что ничто не изменится, ведь здание - частное владение", – сказано в фейсбуке.

Напомним, что публичное обсуждение проекта состоится в Вильнюсской мэрии 22 января 2020 г. в 17:00 ч. в 215 каб.