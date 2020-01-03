Первый родившийся в этом году в Норвегии ребенок – литовец

Один из двух младенцев, которые первыми появились в этом году на свет в Норвегии – литовец. Отец новорожденного Кевина - Андрюс Даугела - сказал СМИ, что это для него самый лучший новогодний подарок.

Норвежский портал vg.no сообщает, что младенец появился на свет на 6 дней раньше, чем планировалось. Он весил 3400 г, рост 53 см.

Кевин – первый ребенок в семье. Он родился в 00.13 ч. 1 января и разделяет первое место с другим младенцем, родившимся в ту же ночь - Фабианом.

Фабиан родился немного позже - в 00.23 ч.

Ребенок Даугелы и Виолы Бренхольмв Норвегии стал настоящей звездой.

О первых младенцах 2020 года в Норвегии писали многие издания и порталы. Родителей Кевина в социальных сетях поздравляли и члены Литовской общины в Норвегии.

Детский фонд ООН (UNICEF) подсчитал, что в первый день 2020 года в мире на свет появилось больше 392 000 младенцев, большая их часть – 67 385 – появились на свет в Индии. Далее идут Китай (46 299), Нигерия (26 039), Пакистан (16 787), Индонезия (13 020), США (10 452), Конго (10 247) и Эфиопия (8493).