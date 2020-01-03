Крупные города Литвы будут добиваться возвращения табличек с зелеными стрелками

После того как стало известно, что отказ от табличек с зелеными стрелками, позволяющими поворачивать направо на красный свет, был основан не на директивах Евросоюза, а на инициативе литовских чиновников, муниципалитеты крупных городов страны решили добиваться возвращения табличек.

Заместитель мэра Вильнюсского муниципалитета Витаутас Миталас сказал, что крупные города обратятся в Министерство транспорта и коммуникаций и к правительству и будут просить вернуть таблички на самых проблемных перекрестках.

Миталась сказал, что сейчас в столице больше всего проблем возникает на перекрестках ул. Шило и Антакальнё, ул. Жальгирё и Калварию и в других местах, где инфраструктура для улучшения пропускной способности будет расширяться за счет безопасности пешеходов.

Миталас сказал, что в Вильнюсе есть как минимум 20 перекрестков, на которых хотели бы вернуть таблички с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо на красный свет. К этой инициативе Вильнюса присоединяются муниципалитеты Каунаса и Клайпеды.

После отмены табличек с зелеными стрелками жители крупных городов вынуждены стоять в заторах. Ухудшение пропускной способности на таких перекрестках было замечено с первого дня.

Мэрия связалась с министром транспорта, по данным представителей муниципалитета, министр поддержал такую инициативу и сказал, что видит в этом необходимость.

"Мы предлагаем в тех местах, где таблички не изменят ситуацию с безопасностью, вернуть их. Их не должно быть около школ и детских садов и на перекрестках с высокой аварийностью, однако в других местах мы хотели бы их вернуть", – сказал Миталас.