В этом году в Литве ждут новые ограничения в продаже алкоголя

С июля 2020 года в Литве не будут продавать крепкие алкогольные напитки в запаянных небольших пластиковых стаканчиках, вино и пиво не будут продавать в большой пластиковой таре ("сосках"), а с конца мая, как и в других странах Европы, не останется мятных сигарет. Все эти запреты были приняты давно, только вступают в силу в этом году. В этом году глава Минздрава Аурелиюс Верига не планирует работать над новыми ограничениями в этой сфере, об этом сказала его пресс-секретарь Лина Бушинскайте.

Однако в 2020 году вступят в силу принятые в прошлом году законы. С 1 января 2020 года вступил в силу запрет на продажу алкоголя в нестационарных кафе и постройках, включая павильоны. С начала года отказались от выдачи сезонных лицензий на продажу алкоголя, которые выдавались на время курортного или туристического сезонов.

Однако эти запреты не касаются массовых мероприятий и ярмарок (например, рождественского городка у елки), поскольку на такие продажи алкоголя выдают краткосрочные лицензии на продажу пива и смесью пива с безалкогольными напитками, натурального сидра (крепостью не выше 7,5%), указал Департамент по контролю над алкоголем и табачными изделиями.

С 1 июля в Литве не будут продавать крепкие алкогольные напитки в запаянных небольших пластиковых стаканчиках.

Кроме того, запретят продавать пиво, вино и коктейли (крепостью больше 6%) в пластиковой таре больше 0,2 л. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару, сообщало агентство ELTA.

Третье новшество касается "сосок". Могут продавать пластиковые литровые бутылки, но концентрация алкоголя в напитках ограничивается с 7,5% до 6%. Ограничение не распространяется на керамическую, стеклянную, деревянную или жестяную тару, сообщало агентство ELTA.

Новые ограничения ждут и курящих. С 20 мая 2020 года в Литве, как и во всем Евросоюзе, запрещена торговля мятными сигаретами. Эта директива касается только сигарет.