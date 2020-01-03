Сквернялис встретился с министрами транспорта и здравоохранения

В пятницу премьер-министр Саулюс Сквернялис встретился с министрами транспорта и здравоохранения Ярославом Наркевичем и Аурелиюсом Веригой.

Министры сообщили журналистам, что с главой правительства обсуждали работу на 2020 год. Сам Сквернялис не стал комментировать содержание встреч.

Встреча с А.Веригой была указана в повестке дня премьер-министра, а о встрече с Я.Наркевичем заранее не сообщалось.

Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Союза христианских семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за обстоятельства проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог.

Дополнительные деньги на дорожные работы были выделены избирательному округу, где избирался Я.Наркевич, а также для улицы, на которой живёт премьер-министр Саулюс Сквернялис.

В пятницу Я.Наркевич утверждал, что вопрос своего пребывания на посту не обсуждал с премьер-министром.

Премьер-министр и правящее большинство говорят, что вопрос Я.Наркевича будет решаться в середине января.

"Каким оно будет, будет видно", - сказал Наркевич, когда его спросили, какого решения он ожидал.

Министр здравоохранения сказал, что он обсудил с премьер-министром планируемое слияние медицинских учреждений и ситуацию с компенсируемыми лекарствами.

А.Верига также сказал, что обсудил с главой правительства объединение нескольких больниц в Вильнюсе и Клайпеде, но конкретные планы не детализировал, говоря, что "это - первоначальные идеи".

Министр указал, что это позволит улучшить планирование услуг, поскольку медучреждения теперь конкурируют без необходимости.

Верига также сказал, что обсуждал с премьером, как справиться с ситуацией, возникшей из-за введения порядка компенсации самого дешёвого первого лекарства.

Такой порядок был ввёден в прошлом году, но Высший административный суд Литвы приостановил его действие с конца февраля этого года, заявив, что такие правила не могут утверждаться приказом министра.

А.Верига сказал, что рассматривается возможность обращения в Конституционный суд за разъяснением, "какого уровня решения может принимать министр, как решить, где эти полномочия заканчиваются и где они начинаются".

А.Верига попытался закрепить в законе порядок назначения первого компенсируемого лекарства, но Сейм не одобрил его.

Этот порядок указывает, что когда пациенту впервые или после перерыва назначают компенсируемое лекарство, в аптеке ему должно быть продано самый дешёвый компенсируемый препарат.