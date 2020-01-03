Самый популярный товар в аптеках рассказывает о том, как жители Литвы проводят праздники

30 или даже 100 презервативов – предприниматель, демонстрирующий такие упаковки, утверждает, что заказы на такое количество презервативов стали чаще поступать перед самыми главными праздниками года.

Владелец магазина презервативов Айдас Папряцкис сказал LNK, что второй бум на презервативы начался перед Новым годом. В праздники этот товар шел нарасхват и в аптеке. По данным журналистов LNK, в некоторых аптеках даже фиксировали рекорды.

"23 декабря значительно увеличились продажи презервативов, – сказала аура Бельске, глава коммуникации сети аптек. – А во второй день Рождества фиксировались рекордные продажи экстренной контрацепции, такое в другое время года не наблюдается".

Обычно в день продают 10-15 упаковок экстренной контрацепции, а на второй день Рождества продали 165.

"Мы думаем, что это связано с тем, что приехало много тех, кто не живет в Литве. Проходят встречи бывших одноклассников, однокурсников и коллег, разные вечеринки, отсюда и такой результат", – предполагает Бельске.

Директор Вильнюсского роддома Корнелия Мачюлене сказала LNK, что нет данных о влиянии зимних праздников на рождаемость. Больше всего детей рождается в июле, августе, значит, зачатие происходит в ноябре.

По словам врача, контрацепция в праздники нужна как защита на случай случайных связей.

"Каждая женщина знает, что если зачать ребенка в состоянии алкогольного опьянения, это может грозить разными проблемами. В праздники, хотим мы это признать или нет, выпивают слишком много. Женщины расслабляются, в таком состоянии вступают в половую связь", – сказала Мачюлене.

Однако провизоры говорят, что больше всего в праздники продают таблеток от головной боли и для улучшения пищеварения.

Провизор Римвидас Блинас сказал LNK: "Главное лекарство в это время – для пищеварения, люди много времени сидят за столом, а также лекарства для печени или ее защиты. Люди покупают в подарок витамины".

Кстати, во время этих праздников не было большого спроса на лекарства от простуды. На этот раз в праздники погода была теплой.