Этот год начался в Литве с большего числа кровавых событий, чем обычно

Новый год в Литве – самая кровавая ночь года. Такую тенденцию доказывает не только многолетняя статистика, но и данные Единого центра помощи (ЕЦП), собранные на этот раз. В этом году картина была еще более мрачной.

31 декабря 2019 года ЕЦП передал разным службам 2914 звонков, в 2018 г. – 2408. 1 января (этот день ЕЦП называет рекордным в плохом смысле) поступил 5261 вызов по номеру 112 (в 2018 г. - 4367).

Правда, представитель ЕЦП Вилма Юозявичюте сказала, что немало звонков по номеру 112 бывает ложных и неточных. Например, 31 декабря 2019 г. по номеру 112 поступило почти 7000 звонков, а 1 января - свыше 10 000, значит, почти половина - ложные или неточные вызовы.

Из данных ЕЦП видно, что немало работы было в праздники и у врачей, и у полиции, и у пожарных-спасателей.

31 декабря 2019 г. полицию вызывали 1398 раз (год назад 1179); врачей - 1100 (1069); пожарных-спасателей 93 (90) раза. Еще 34 вызова были переданы охранникам окружающей среды.

А в первый день 2020 г. работы много было у всех: полицию вызывали 2728 раз (год назад 2446), скорую 1910 (год назад – 1696), пожарных – 177 (152).

Из статистики видно, что 1 января звонков поступает почти в два раза больше, чем накануне.

"После полуночи количество звонков увеличивается почти в два раза. В последний час 2018 года поступило 439 звонков, а в первый 2019 г. – 744. В новогоднюю ночь чаще всего обращаются за помощью – в другие ночи года такого не бывает. Однако статистика показывает, что помощь чаще требуется и в другие праздники: на Пасху, Рождество, День Ивана Купалы. Также по пятницам и в выходные поступает больше звонков", – сказала DELFI специалист.

В этом году тенденция сохранилась, и больше всего работы было у полиции. Представитель полиции Рамунас Матонис подтвердил, что в новогоднюю ночь работы у полиции прибавляется.

Отмечены эти праздники и трагедиями.

В последнюю ночь 2019 года в Бирштонасе было обнаружено тело мужчины. Мужчину нашли в постели, его тело обгорело, вокруг кровати сгорел пол.

1 января в 3.35 ч., в Вильнюсском районе, на Шумском шоссе, недалеко от Велючёниса, автомобиль VW Golf насмерть сбил 41-летнюю женщину.

В Вильнюсе, в 6 ч., на ул. Парибё обнаружили примерно 25-летнего молодого человека. Он был без сознания. Молодой человек скончался в больнице. Подозревают, что причиной смерти была передозировка наркотиков.

В Вильнюсском районе еще одна смерть была зафиксирована в 12.40 ч. Мужчина пришел к знакомому в Пагиряй, на ул. Шилтнамю и обнаружил, что хозяин (1972 г.р.). Лицо и одежда мужчины были в крови. Полиция расследует убийство.

1 января утром в Клайпеде было обнаружено тело 43-летней женщины. Предполагают, что она выпала с балкона на 5 этаже. Полиция задержала подозреваемого.

Из данных ЕЦП видно, что больше всего вызовов фиксируется в декабре-январе.

В январе 2017 г. полицию вызывали 39 610 раз, в декабре 45 700, врачей соответственно 34 494 и 30 171 раз.

В 2018 г. данные были похожими – в январе полицию вызывали 38 214 раз, в декабре – 42 638, врачей – 31 203 и 30 901 раз. Для сравнения, в феврале 2017 г. полицию вызывали 37 278 раз, врачей 28 982 раза. В феврале 2018 г. полицию вызывали 33 432, врачей – 30 415 раз.