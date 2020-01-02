Куда после нового года исчезает часть депутатов: есть такая возможность, и ею пользуются

Парламент Литвы перед Рождеством утвердил бюджет на следующий год, поэтому депутаты решили отдохнуть и начали планировать поездки. В межпраздничный период в парламенте практически никого не было – последнее заседание состоялось 20 декабря, первое заседание в 2020 году состоится 14 января.

Внимание привлекла поездка главы Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

На заседании правления 11 декабря ему разрешили отправиться в поездку с 1 по 29 февраля 2020 года. Сам политик представителям СМИ не сказал, в какую поездку он намерен отправиться.

В январе отдых планируют другие депутаты. 18 декабря на заседании парламента одобрили личные поездки 4 депутатов.

С 21 по 25 января в Литве не будет "крестьянина" Валюса Ажуоласа. Представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ванда Кравчонок новый год встречала за границей, ее правление отпустило за границу по личным делам с 28 декабря по 4 января.

Другой представитель Литовского союза крестьян и зеленых Викторас Ринкявичюс проведет за границей больше недели - с 19 по 27 января. Его коллега по фракции - Валерий Симулик - проведет в путешествии время с 20 по 23 января.

4 декабря решением правления в поездку за границу по личным делам отпустили вице-председателя парламента Ирену Дегутене. Ее поездка была запланирована на 28 декабря – 11 января.

Еще в середине ноября, 13 числа, представитель Движения либералов Йонас Варкалис получил разрешение правления парламента на поездку 3–13 января.

DELFI напоминает, что рабочая группа, которая готовила проект закона о правах, обязанностях и гарантиях деятельности депутатов, постановила, что работа депутатов непрерывная, поэтому регламентировать их отпуск сложно.

Согласно решению Конституционного суда, принятого в 2005 году, то что работа парламента непрерывная, не означает, что депутат не должен и не может воспользоваться своим конституционным правом и уйти в отпуск, как любой другой гражданин.

В парламенте этого созыва несколько раз пытались регламентировать отпуск депутатов, но должной поддержки не было получено.