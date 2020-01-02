В этом году исчезнет вовремя не использованный работниками отпуск

С момента вступления нового Трудового кодекса Литвы в силу прошло почти 3 года, это значит, что вскоре работники лишатся вовремя не использованного отпуска. Если вы не хотите потерять эти дни, вам стоит пойти в отпуск.

Новая редакция Трудового кодекса в Литве действует с июля 2017 года. Согласно закону работники, у которых накопился отпуск больше чем за 3 года, должны использовать его до 1 июля 2020 года.

"Работники, у которых на момент вступления ТК в силу есть неиспользованный отпуск больше чем за 3 года, могут использовать эти выходные до 1 июля 2020 года. Вместо отпуска можно взять денежную компенсацию за эти дни только в том случае, если трудовой договор расторгается.

Если работник не использует отпускные дни, накопленные до 1 июля 2017 года, то после 1 июля 2020 года он потеряет право на этот отпуск (накопленный до 1 июля 2017 года) и не сможет им воспользоваться даже во время расторжения трудового договора", – сказала DELFI адвокат Jurex Котрина Якавичюте.

Если у работника начали накапливаться не использованные отпускные дни после 1 июля 2017 года, то он должен знать, что каждые 3 года часть этих дней будет аннулироваться.

"Неиспользованные отпускные дни переносятся на следующий год до тех пор, пока работник не теряет права на них. Например, если у человека накопилось 20 рабочих дней за 2017–2018 гг, 20 за 2018–2019 гг, то их перенесут на 2019–2020 гг. Значит, в 2019–2020 гг. у работника уже будет право на 60 рабочих дней отпуска.

Право на использование отпуска и получения компенсации за него при увольнении утрачивается через три года с того дня, когда было получено право на отпуск, за исключением тех случаев, когда у работников фактически не было возможности использовать отпуск. Итак, если отпуск не использовать в течение трех лет с того дня, как было получено право на него, то работник лишается права на отпуск и компенсацию за него", – сказала адвокат.