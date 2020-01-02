Советник президента: вопрос Наркевича - это проверка морали правящих властей

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав Неверович говорит, что вопрос об увольнении министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича является проверкой морали правящих властей.

"Его (вопрос Я.Наркевича) следует рассматривать как некое испытание политической зрелости, ответственности и морали. Я думаю, что премьер-министру всё же придётся принять соответствующее этому решение", - сказал в четверг радиостанции LRT руководитель группы советников президента по окружающей среде и инфраструктуре Я.Неверович.

Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Христианским союзом семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог.

Дополнительные деньги на дорожные работы были выделены избирательному округу, где избирался Я.Наркевич, а также для улицы, на которой живёт премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Советник президента сказал, что Я.Наркевичу как личности уделяется чересчур большое внимание.

"Слишком много времени уделяется ему как человеку, но почти совсем не уделяется времени для решения фундаментальных проблем, которые существуют в этой области", - сказал Неверович.

"Это также мешает министерству, мешает правительству, мешает движению вперёд и самому государству", - добавил он.

По словам советника, ситуация с министром не помешает основной работе в Минтрансе, но "необходимо некоторое политическое и моральное лидерство".

"В конце концов, вопрос руководителя всегда важен людям, которые работают, чтобы не возникала напряжённость и не было сомнений у всех", - сказал Неверович.

Премьер-министр и правящее большинство говорят, что вопрос Я.Наркевича будет решаться в середине января.