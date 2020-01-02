В Клайпеде нетрезвый военный избил женщину

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Клайпеде нетрезвый военный Литовской армии избил молодую женщину.

2 января, в 1.30 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, у дома в свободное от службы время нетрезвый (1,51 промилле) военный (1993 г.р.) Литовской армии избил молодую женщину (1997 г.р.).

Мужчину закрыли в КПЗ.

Начато расследование.