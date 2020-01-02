Советник президента призывает скорее назначить управляющего Клайпедским портом

Руководитель группы советников президента по окружающей среде и инфраструктуре Ярослав Неверович в четверг призвал как можно скорее назначить нового руководителя Клайпедского порта.

"Конечно, здесь нужны быстрые решения, и эта неопределённость, неуверенность и отсутствие директора не могут длиться так долго", - сказал Неверович в интервью радиостанции LRT.

Порт не имеет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис усомнился том, что выдвинутый "крестьянами" директор порта сможет оставаться беспристрастным по отношению к компаниям, которые поддерживали его во время муниципальных выборов и выборов мэра Клайпеды. Вайткус утверждал, что его уволили по политическим мотивам, и обжаловал это в суде.

Я.Неверович сказал, что согласно предоставленной ему информации, управляющий портом должен быть выбран весной.

По словам советника, это должен быть профессиональный специалист, который сможет обеспечивать качество работы государственного предприятия.

"Политические мотивы здесь (при назначении нового руководителя) не должны иметь значения", - сказал Неверович.

Ранее Минтранс сообщал, что нового директора можно будет назначить в середине 2020 года, и его будут искать только после запланированного преобразования государственной компании в акционерное общество.