Предприниматель: настанет день, когда налог на недвижимость в Литве будут платить все

Рост продаж квартир и домов в Вильнюсе в 2019 году был настолько ненормально высоким, что в 2020 году его повторить будет невозможно, – считает председатель правления компании Hanner, предприниматель Арвидас Авулис. По его словам, в 2020 году количество продаж может уменьшиться, однако в общем сюрпризов и вызовов на рынке будет достаточно. Уже сегодня ясно, что цены на строительство будут расти, это обусловит и дальнейший рост цен на жилье.

Журналист портала DELFI встречался с Авулисом за несколько дней до конца 2019 года в его офисе на 30-м этаже бизнес-центра Europa.

Авулис оценил 2019 год так:

"Для сектора жилья он был впечатляющим. Самым интересным был рынок в Вильнюсе, но уже восстанавливаются Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Паневежис, однако объемы там намного меньше. В Вильнюсе 2019 год начался с очень высоких продаж. В первом квартале продажи выросли на 80-90%.

Это взрыв, в Литве прежде никогда не было такого роста. Я хорошо помню 2006-2007 гг., когда формировался "пузырь". Тогда рост составлял 30-40%, однако продажи были вызваны иначе, банки предлагали впечатляющие суммы, кредиты, а сейчас они сдержанные, кредиты выдают выборочно. Во втором и третьем квартале 2019 года спрос немного спал, а завершился 2019 г. впечатляющими продажами.

В тех случаях, когда продажи растут на 10-20%, это может представлять опасность. Часто это приводит к формированию "пузыря", поскольку наблюдается и рост цен, но интересно, что в Вильнюсе все иначе. Как только увеличивается спрос – растет и предложение, поэтому особого роста цен не было".

На вопрос, сохранятся ли такие тенденции в 2020 г. предприниматель ответил:

"Трудно предсказать, но можно попробовать посчитать.

Поскольку в этом году рост был очень большим, то если в следующем он будет таким же или несколько меньше, то все равно будет очень хорошо, поскольку рост в 2019 г. был не совсем адекватным, спонтанным, эмоциональным, люди демонстрировали свои эмоции, деньги, сейчас рынок должен вернуться в нормальное состояние и стабилизироваться, как бывает, когда люди в основном покупают жилье для себя, а не в качестве инвестиций, как было в 2019 году. В 2019 году было много инвесторов, которые покупали квартиры, чтобы их сдавать в аренду. Я сомневаюсь, что в 2020 году сохранятся те же тенденции. Может, они останутся, но не будут основной линией".

Авулис заметил, что пока не видит образования "пузыря", который бывает тогда, когда цены растут больше чем на 10% в год, а сейчас он составляет 5-6% в год. Он сказал, что многие жители покупают жилье, не беря кредиты, то от 20 до 40% покупателей в зависимости от проекта.

На вопрос, как поправки к закону о налогах на жилье скажутся на рынке, Авулис сказал:

"Это специфический шаг, но я думаю, что его цель - не сбор налогов. Это шаг для того, чтобы приучить людей к мысли, что придет день, когда налог на недвижимость будут платить все.

Я считаю, что всеобщий налог на недвижимость – нормальный налог, и не вижу никакой в нем трагедии. Он есть во многих странах Европы, только вопрос, каким будет этот налог, а то, что он будет - это лишь вопрос времени.

Я не думаю, что он сильно скажется на людях, поскольку он нбольшой. Я и сам его плачу".