В Радвилишкском районе нетрезвый мужчина зажарил своего кота

ru.DELFI.lt

Вечером последнего дня 2019 года нетрезвый житель Радвилишкского районах убил своего кота и зажарил его.

Полиция рассказала, что в деревне Репшяй, в 21 ч., в доме нетрезвый мужчина, 1972 г.р., убил своего кота зажарил его. В организме мужчины было 3,03 промилле. Подозреваемого задержали и закрыли в КПЗ.

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