Полиция рассказала, что в деревне Репшяй, в 21 ч., в доме нетрезвый мужчина, 1972 г.р., убил своего кота зажарил его.
В организме мужчины было 3,03 промилле.
Подозреваемого задержали и закрыли в КПЗ.
Вечером последнего дня 2019 года нетрезвый житель Радвилишкского районах убил своего кота и зажарил его.
Полиция рассказала, что в деревне Репшяй, в 21 ч., в доме нетрезвый мужчина, 1972 г.р., убил своего кота зажарил его.
В организме мужчины было 3,03 промилле.
Подозреваемого задержали и закрыли в КПЗ.