Темная сторона новогодней ночи: гибель женщины, насилие и пьяные водители

В Новогоднюю ночь, как всегда, в Вильнюсе было неспокойно. Пьяные дрались и со своими близкими и со случайными прохожими, управляли автомобилями, становились виновниками ДТП. Одно ДТП закончилось трагически – погибла женщина.

До полуночи в столице было относительно спокойно. Однако потом до самого утра работы у полиции было немало.

Первый вызов в 2020 году поступил в полночь, сработала сигнализация в гараже МВД, но тревога оказалась ложной.

Первое серьезное происшествие было зафиксировано в 00.07 ч. – на ул. Тайкос в руках у мужчины взорвалась петарда, мужчина лишился двух пальцев.

Вскоре стали сообщать о драках, насилии в ближайшем окружении и шуме.

Кстати, первая жалоба от соседей о шуме поступила в 00.20 ч. Всего с 22 до 7 ч. в Вильнюсе поступило 57 сообщений о шуме. По словам полицейских, по сравнению с обычным количеством - это немного.

А вот сообщений о насилии в ближайшем окружении поступило больше обычного (если в среднем бывает 30-40 таких сообщений в сутки, то минувшей ночью их было 79).

Около 0.30 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Минтес в подъезде дома обнаружен избитый мужчина в крови. Выяснилось, что он в компании отмечал Новый год, разгорелся конфликт и один из участников вечеринки ударил его бутылкой по голове. Мужчину доставили в больницу и зашили ему голову.

Нетрезвые люди дрались повсюду: дома, в барах, клубах, на улицах. Но серьезно в драках никто не пострадал.

В 3.35 ч., в Вильнюсском районе, на Шумском шоссе, недалеко от Велючёниса, автомобиль VW Golf сбил женщину, которая шла по проезжей части - на ее одежде не было отражателей. Удар был очень сильным: женщина (1978 г.р.) скончалась на месте. Водитель (1997 г.р.) был трезвым.

В 6 ч., на ул. Парибё люди обнаружили 25-летнего молодого человека. Он был без сознания. Молодой человек скончался в больнице. Подозревают, что причиной смерти была передозировка наркотиков.

После полуночи на ул. Жигиманту ДТП совершил нетрезвый водитель на VW Golf, дав задний ход, он врезался во внедорожник Hyundai. Виновник пытался договориться с пострадавшим, но тот вызвал полицию, тогда водитель VW Golf и двое пассажиров сбежали.

Полиция нашла телефон водителя VW Golf и позвонила ему. Он сказал, что сбежал, потому что испугался и согласился вернуться. Полицейские поехали за ним к Forum Palace. В организме молодого человека (1997 г.р.) было 1,22 промилле. Выяснилось также, что у молодого человека никогда не было прав.

VW Golf был доставлен на полицейскую площадку, поскольку он может быть конфискован. Наказание молодому человеку назначит суд - ему грозит конфискация авто и штраф от 1100 до 1500 евро.

Еще один нетрезвый водитель "отличился" в 1.50 ч. на перекрестке ул. Калварию и Жвалгу. Мужчина (1984 г.р.) за рулем Audi зацепил другой автомобиль и врезался в столб, который упал на проезжую часть. После этого он заснул в автомобиле.

В организме мужчины было 1,85 промилле. Машина доставлена на полицейскую площадку, начато расследование.

В 4 ч. помощь полиции потребовалась водителю, предоставляющему услуги подвоза - нетрезвый пассажир, ехавший с женой и двумя детьми, стал буянить и разбил приборную панель автомобиля Opel, вырывал у водителя телефон, угрожал ему. Водитель доставил семью домой, а пьяному дебоширу придется ответить за нарушение в административном порядке, если ущерб оценят на сумму меньше 150 евро, если больше - его ждет уголовная ответственность.

Около 4.30 ч. поступило сообщение о том, что в Буйвидишкес у автобусной остановки стоит избитый мужчина, который утверждает, что в него стреляли. Полиция быстро приехала на место и выяснила, что мужчина пьян и с ног до головы перепачкан в грязи. Он утверждал, что его преследовали и в него стреляли. Потом стал говорить, что он гнался за стрелявшими. Наконец, стал просить полицию отвезти его домой в Укмерге. Ему предложили отвезти в вытрезвитель, но он отказался. Тут позвонила подруга мужчины, с ней общалась полиция. Выяснилось, что мужчину никто не обижал, просто слишком много выпил и, не понимая, что делает, ушел в неизвестном направлении. Полиция отвезла его к подруге, которая жила в нескольких километрах от того места, где находился мужчина.

Под утром поступило сообщение о том, что автомобилем Toyota Auris каршеринговой компании CityBee, возможно, управляет нетрезвый водитель. Автомобиль остановили на перекрестке ул. Антакальнё и Шило. Автомобилем управлял молодой человек (1996 г.р.), в машине находился спящий пассажир. В организме водителя было 1,78 промилле.